Костомаров призвал не верить фейковым каналам со сбором денег от его имени

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, в котором призвал не верить каналам, которые собирают деньги от его имени.

«Друзья, всем привет. Хотел сказать, что очень много появляется фейковых каналов. Не видитесь на них. Никаких сборов денег я не делаю, поэтому будьте внимательны», — сказал Костомаров в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

46-летний спортсмен сейчас находится в Сочи, где выступит в шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Сейчас он передвигается на протезах.