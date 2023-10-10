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Сегодня, 17:11

Костомаров продал спортивный мотоцикл ради покупки протезов

Руслан Минаев
Роман Костомаров.
Фото Скриншот с видео
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Фигурист Роман Костомаров рассказал, что ему пришлось продать для покупки бионических протезов.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — цитирует фигуриста РИА «Новости Спорт».

Ранее Костомаров выложил видео, как поднимается по лестнице на протезах.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

«Первое слово в новой жизни». Олимпийский чемпион Костомаров заново учится писать протезами

Роман Костомаров
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Костомаров заявил, что не планирует серьезно заниматься разными видами спорта