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Сегодня, 08:48

Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц

Виталий Косик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы. На это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», — заявил источник.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

Костомаров, партнершами которого также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович, известен по выступлениям в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, дважды выиграл чемпионат мира и трижды — Европы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
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