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Сегодня, 17:42

Костомаров рассказал, что без раздумий принял приглашение на премьеру фильма о Медведевой

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что принял решение посетить премьеру фильма о фигуристке Евгении Медведевой, не думая ни минуты.

«Не думал ни секунды, когда получил приглашение от Жени. Собрался и пошел», — цитирует Костомарова ТАСС.

Он также рассказал, что считает Медведеву целеустремленной, талантливой и красивой девушкой.

«Преодолевать себя — это непросто, главное, чтобы было желание для этого, будет желание, тогда можно преодолеть любые трудности», — добавил он.

Московская премьера фильма «Медведева против Медведевой» состоится сегодня, 19 ноября, в киноцентре «Октябрь».

Источник: https://tass.ru/sport/19325095
Фигурное катание
Евгения Медведева
Роман Костомаров
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