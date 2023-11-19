Костомаров рассказал, что без раздумий принял приглашение на премьеру фильма о Медведевой

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что принял решение посетить премьеру фильма о фигуристке Евгении Медведевой, не думая ни минуты.

«Не думал ни секунды, когда получил приглашение от Жени. Собрался и пошел», — цитирует Костомарова ТАСС.

Он также рассказал, что считает Медведеву целеустремленной, талантливой и красивой девушкой.

«Преодолевать себя — это непросто, главное, чтобы было желание для этого, будет желание, тогда можно преодолеть любые трудности», — добавил он.

Московская премьера фильма «Медведева против Медведевой» состоится сегодня, 19 ноября, в киноцентре «Октябрь».