Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:55

Костомаров: «Самое главное — быть живым. А дальше все будет зависеть от тебя»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Фигурист Роман Костомаров
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что для него является главным в жизни.

Костомаров выступает спикером на панельной дискуссии «Верь в себя».

«Главное в жизни, отвечу коротко, сама жизнь. Самое главное — быть живым. Дальше все будет зависеть от тебя. Важно, чтобы были любимые и родные рядом. Поддержка важна очень. Но самое главное — жизнь. Как я понял, ты никогда не знаешь, что может произойти завтра. Ты можешь что-то планировать, уделять этому время, но произойдет что-то другое. Цените каждое мгновение в нашей жизни. И наслаждайтесь этим. Мое кредо? Идти до конца, не сдаваться, преодолевать свои страхи, не бояться упасть, вставать и идти дальше», — сказал Костомаров.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Фигурное катание
Роман Костомаров
1
0
Читайте также
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Савосин объяснил, почему решил пропустить соревновательный сезон

Костомаров рассказал о жизни в США: «Пришлось оставить здесь все»