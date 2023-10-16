Костомаров: «Самое главное — быть живым. А дальше все будет зависеть от тебя»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что для него является главным в жизни.

Костомаров выступает спикером на панельной дискуссии «Верь в себя».

«Главное в жизни, отвечу коротко, сама жизнь. Самое главное — быть живым. Дальше все будет зависеть от тебя. Важно, чтобы были любимые и родные рядом. Поддержка важна очень. Но самое главное — жизнь. Как я понял, ты никогда не знаешь, что может произойти завтра. Ты можешь что-то планировать, уделять этому время, но произойдет что-то другое. Цените каждое мгновение в нашей жизни. И наслаждайтесь этим. Мое кредо? Идти до конца, не сдаваться, преодолевать свои страхи, не бояться упасть, вставать и идти дальше», — сказал Костомаров.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.