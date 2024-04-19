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Сегодня, 20:50

Костомаров рассказал, что до сих пор находится в шоке от последствий перенесенной болезни

Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что до сих пор не верит в случившееся с ним.

«Я до сих пор шокирован, как такое со мной произошло, не верю даже сейчас, что это случилось. Я закалялся, тренировался, всегда был в спорте, но теперь моя самоуверенность подкосилась, наступил на грабли, получил по голове. Что ж, надо жить дальше», — сказал Костомаров на выставке-форуме «Россия».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Роман Костомаров
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