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Сегодня, 11:57

Костомаров — об участии в шоу «Аватар»: «Крутой был эксперимент»

Виктория Кравченко
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал свое участие во втором сезоне музыкального шоу «Аватар».

«Крутой был эксперимент... Очень понравилось выступать в образе Железного Дровосека. Хитов записал на целый альбом. Я рад, что меня открыли под такую классную песню, которую я очень люблю. Спасибо всем», — написал Костомаров в своем Telegram-канале.

46-летний Костомаров скрывался за цифровым аватаром Железного Дровосека. Он исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» и довел судей до слез.

Роман Костомаров
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