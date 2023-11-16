Костомаров рассказал, что навестил спасших ему жизнь врачей

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал в своем Telegram-канале о том, что побывал у врачей, которые спасли ему жизнь в больнице.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали... но я очень рад был всех видеть. Спасибо Всем. Всем здоровья», — написал Костомаров.

Ранее 46-летний спортсмен рассказал, что чувствовал апатию в начале реабилитации. Он признался, что сетовал на то, как жестоко и несправедливо жизнь обошлась с ним.

В январе 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели операции по ампутации обеих стоп и кистей рук.