Костомаров рассказал, что сам водит машину

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что он сам водит машину.
— Говорят, вы приехали на машине самостоятельно, за рулем.
— Да, я сам езжу.
— Каждый день у вас словно преодоление себя. Как вообще это происходит?
— Очень трудно, поскольку все знают, с какой ситуацией я столкнулся. Каждый день — испытание, что-то новое. Всему надо снова учиться. Ходить, бегать, велосипед крутить, да просто жить в быту с моими нынешними физическими возможностями, — цитирует Костомарова «Матч ТВ».
В сентябре стало известно, что фигурист купил автомобиль с голосовым помощником за 5 миллионов рублей.
Вчера, 26 декабря, Костомаров заявил, что у него пока не все получается на льду, но он намерен работать над этим.
В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.