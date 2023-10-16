Костомаров об участии в шоу: «Выхожу к своему родному и любимому зрителю. Приятное ощущение»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в интервью «СЭ» рассказал, как ему помогает участие в шоу-программах.

«Во-первых, я выхожу к своему родному и любимому зрителю, к которому выходил на протяжении всей своей жизни. Для меня это очень приятное ощущение. Пусть и не в коньках выходил, а в кроссовках... Но это было хорошо. Во-вторых, есть очень хорошие программы, например «Письма любви», с которыми, скорее всего, после Нового года мы будем ездить по всей России и выступать», — сказал Костомаров «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.