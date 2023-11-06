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Фигурное катание

Сегодня, 18:37

Костомаров рассказал, как решил сесть за руль автомобиля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рад, что сохранил возможность водить автомобиль.

«Это была моя идея, я лишился очень многого, что делал до того, как произошла болезнь. Я занимался экстримом, играл в теннис, хоккей. Это не спорт высших достижений, я получал удовольствие от жизни, мотоцикла я лишился, водить не смогу никогда. Но раз осталась одна кисть, я решил попробовать. Думал, не буду чувствовать ногами педаль газа, тормоза, но нет, все хорошо чувствовал, я был счастлив, что хотя бы могу водить автомобиль», — приводит слова Костомарова ТАСС.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Источник: https://tass.ru/sport/19213859
Фигурное катание
Роман Костомаров
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