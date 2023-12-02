Костомаров рассказал, как вновь встал на коньки: «Мало что получается»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился впечатлением от того, как впервые после ампутации конечностей встал на коньки.

Фигурист поделился мыслями в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

— Как отечественная промышленность помогает вам в быту?

— Это моя рука, без нее было бы гораздо труднее. «Алиса», с которой мы засыпаем с помощью голосового помощника. Отечественная промышленность развивается. Думаю, она идет семимильными шагами вперед. На выставке я не так много посмотрел, но запомнилась нижняя часть «Ауруса», которая собирается в России. Интересно посмотреть на этот двигатель. Интересно было посмотреть на макет вертолета, который перевозит грузы до 50 килограмм.

— Вас спросили, будете ли вы кататься. Расскажите о первых впечатлениях от того, как встали на коньки.

— Конечно, это совсем новые ощущения. Я не чувствую лед, как чувствовал. Мало что получается у меня. Во всяком случае я понимаю, что с каждой тренировкой будет лучше. Уже нравится, что я немного могу почувствовать скольжение, ветер в лицо.

— Как часто тренируетесь?

— Не так часто, 1-2 раза в неделю. Я только начал чувствовать себя на льду. Даже чтобы просто залезать даже в ботинок, нужно было сделать много вещей. Нога имеет свойство сжиматься. Нужно было брать больше ботинки, коньки приспосабливать.

— Собираетесь ли возвращаться на лед?

— Как фигурист уже не смогу. Смогу показать себя на каком-то из шоу, что могу кататься, и все-таки в моей сложной ситуации я могу преодолеть этот барьер. Благодаря протезам, благодаря протезистам я имею эту возможность вообще ходить. Спасибо им огромное. Они выполняют колоссальную работу, учат ходить тебя заново, — сказал Костомаров.