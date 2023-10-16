Костомаров — о последствиях травмы: «Переживал, как пройдет встреча с детьми»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о сложностях в жизни.

Костомаров выступает спикером на панельной дискуссии «Верь в себя».

«И по сей день сложности присутствуют в жизни. Она кардинально изменилась. Переживал, как пройдет моя встреча с детьми. Я не хотел выходить из больницы, пока не встану на ноги. В самом начале мы отправили детей на три недели на отдых, чтобы адаптироваться вдвоем к новой жизни, к тем трудностям, что встречаются в быту», — сказал Костомаров.

46-летний Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.