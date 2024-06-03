Костомаров о выступлении в Томске: «Когда начал рассказывать о том, что со мной происходило, многие женщины плакали»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своих публичных выступлениях на различных мероприятиях.

«Раньше меня никуда не приглашали. Мы могли в нашем внутреннем кругу пообщаться с фигуристами и тренерами, поделиться собственным опытом. Но так чтобы час, а то и больше, разговаривать со сцены с абсолютно незнакомыми людьми из других сфер — такого не случалось. Одна из последних таких встреч была в медицинском университете в Томске. Там реально был полный зал. Когда я начал рассказывать о том, что со мной происходило, что пережили мои близкие, жена, дети и особенно мама, многие женщины плакали. То есть всех цепляет эта история. Конечно, раньше такого внимания не было. Даже когда ты олимпийский чемпион, через полгода после Игр тебя по-любому забудут, это нормально», — рассказал он RT.

В начале 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров рассказал, что летом он пройдет медицинское обследование, по итогам которого будет назначена дата проведения операции на руке.