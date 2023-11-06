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Сегодня, 18:53

Костомаров рассказал о своих мыслях во время реабилитации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что чувствовал апатию в начале реабилитации.

«Сейчас трудно вспомнить те эмоции, которые я испытывал на больничной кровати. Я сетовал на то, что невезучий, как жестоко, несправедливо жизнь обошлась со мной. Тогда я все валил на несправедливость жизни, почему именно я? И ты не можешь найти ответ на эти вопросы. Вроде работал, есть семья, дети — и вдруг резко все подорвалось. Для меня это был конец света, хотелось уснуть. Я думал, зачем таких людей оставлять жить? Каждодневная поддержка вытаскивает, но это проходит медленно, месяцами. Примерка протезов, потом вертикализируешься кровати. Рука не поднимается, нога не поднимается, не понимаешь, с чего начинать. Месяца три в больнице, все время ушло на то, чтобы сидеть на месте. Реабилитологи не ожидали, что сам смогу ходить, но я прошел 15 метров без перил. Думал: «Да ну нафиг это все, больно». Нежелание, апатия, но постепенно находишь в себе силы», — приводит слова Костомарова ТАСС.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Источник: https://tass.ru/sport/19214021
Фигурное катание
Роман Костомаров
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