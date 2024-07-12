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Фигурное катание

Сегодня, 19:10

Костомаров рассказал о своих ощущениях перед гастролями шоу Авербуха

Алина Савинова
Роман Костомаров.
Фото Telegram
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Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров в преддверии гастролей шоу Ильи Авербуха заявил, что по-прежнему хочет выходить на лед и слышать аплодисменты.

Ледовое шоу «Вместе и навсегда» пройдет с 12 июля по 11 августа во дворце «Айсберг» в Сириусе. Оно посвящено году семьи и 20-летию продюсерской компании Авербуха.

«Для меня этот год, как и прошлый, очень волнительный, поскольку немножечко я в другом состоянии. Но по-прежнему, я все равно чувствую себя частью команды, это замечательно, и по-прежнему, конечно, хочу слышать аплодисменты, выходить на лед, потому что это все мое родное, это Родина моя», — приводит РИА «Новости» слова Костомарова.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря того же года на шоу в честь 50-летия Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду. 5 июня Костомаров сообщил, что готовит новый номер.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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