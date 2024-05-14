Костомаров рассказал о желании пробежать полумарафон

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что через год хотел бы попробовать свои силы в полумарафоне «Забег.рф». Соревнования пройдут 19 мая.

«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Все знают, что со мной произошло, я по-прежнему не сдаюсь, стараюсь тренироваться, хоть это дается и тяжелее, чем раньше», — цитирует Костомарова РИА «Новости».

В начале 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.