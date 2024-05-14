Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:57

Костомаров рассказал о желании пробежать полумарафон

Виктория Кравченко
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что через год хотел бы попробовать свои силы в полумарафоне «Забег.рф». Соревнования пройдут 19 мая.

«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Все знают, что со мной произошло, я по-прежнему не сдаюсь, стараюсь тренироваться, хоть это дается и тяжелее, чем раньше», — цитирует Костомарова РИА «Новости».

В начале 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240514/kostomarov-1945819210.html?in=l
Фигурное катание
Роман Костомаров
1
0
Читайте также
Деркач сообщил об установлении причастной к подрыву «Северных потоков» группы
Ничушкин провалил тест на наркотики, Кузя не отпускает «Рейнджерс» в 1/2, а Дадонов снова забил. Что произошло в Кубке Стэнли 14 мая
Радоница — «окликание» покойников: поминовение о Царствии Небесном, что нельзя делать
Песков заявил о нервозности на Западе из-за СВО
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сменившая гражданство фигуристка Овсянкина рассказала, как проходят тренировки во Франции