Костомаров: «Люблю работать до хорошего пота, чтобы дышать было тяжело»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров объяснил, почему не заказывает специальные протезы для полноценных занятий спортом.

«Я не настолько теннисист. Плюс, играя в теннис, невозможно избежать болезненных ощущений внутри протеза. Чем сильнее удар мяча об ракетку, тем более серьезная нагрузка ложится на кость предплечья. То же самое с бегом. Я всегда любил бегать, мне нравилось себя нагружать, чтобы продолжать держать себя в форме, даже к триатлону всерьез приглядывался. Но я не настолько этим одержим, чтобы заказывать специальные протезы для ног, подобно тем, что были у Оскара Писториуса и позволяли не только бегать, но и прыгать. Я могу крутить велосипед, соответственно, функционально себя там изматываю. Вообще люблю работать до хорошего пота, чтобы дышать было тяжело, чтобы мотор работал. Он меня, собственно, и спас во время болезни», — цитирует Костомарова RT.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023-го стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее режиссер Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о Романе Костомарове.