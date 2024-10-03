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Фигурное катание

Сегодня, 18:18

Костомаров рассказал, согласился ли бы он поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров ответил на вопрос о том, поехал ли бы он сейчас на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Если бы задали мне этот вопрос в 2005 или 2006 году, я бы, наверное, дал четкий ответ. Сейчас не знаю, но учитывая, каких сил все это стоит, я бы боролся и доказывал, что лучший», — цитирует Костомарова Sport24.

11 августа в Париже завершились Летние олимпийские игры. Россию на соревнованиях представляли 15 спортсменов, выступавших в нейтральном статусе

Игры в Париже завершились 11 августа. Россию на турнире представляли 15 спортсменов. Единственную медаль — серебрянную — завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в женском парном разряде.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Роман Костомаров

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