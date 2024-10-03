Костомаров станет ведущим шоу «Работяги» на телеканале «Пятница»

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале 2023-го стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.