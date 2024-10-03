Костомаров станет ведущим шоу «Работяги» на телеканале «Пятница»

Сегодня, 22:41
Российский фигурист Роман Костомаров станет ведущим шоу «Работяги» на «Пятнице», сообщает пресс-служба телеканала.
Шоу представляет собой экстремальный марафон с призом в 10 миллионов рублей, участниками которого станут представителя трудовых профессий.
Премьера запланирована на эту осень.
В сентябре Костомаров запустил собственное шоу «По душам» на RuTube. Его первым гостем стал комик и певец Александр Ревва.
В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале 2023-го стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.