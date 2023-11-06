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Фигурное катание

Сегодня, 18:07

Костомаров уверен, что сможет кататься на коньках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в рамках выставки-форума «Россия» выразил уверенность, что в будущем сможет кататься на коньках.

«Конечно, кататься, как раньше, я не буду. Там очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился. Но кататься точно буду. Не думал, что столкнусь с чем-то подобным в жизни. Когда-то мне приходилось оперировать мизинец, для меня это была трагедия, сейчас понимаю, что это была ерунда. Я полгода пролежал в кровати, это ужасное ощущение, сейчас я радуюсь, что могу водить, плавать. Трудно было заставить себя поверить, что все будет нормально, но была очень сильная поддержка моей жены, мамы, брата, не говорю о врачах, тех, кто ухаживал за мной, огромная им благодарность», — приводит слова Костомарова ТАСС.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Источник: https://tass.ru/sport/19213921
Фигурное катание
Роман Костомаров
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