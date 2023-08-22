Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вышел к публике на лед впервые после болезни, которая привела к ампутации стоп.

Как информирует РИА Новости, это произошло во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Во вторник в сочинском ледовом дворце «Айсберг» проходит премьера гала-шоу Авербуха «Письма любви»: Костомаров появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. Они обнялись и вместе покинули лед, зрители проводили их аплодисментами.

46-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля его выписали из больницы в Коммунарке.

В шоу Авербуха также участвуют олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева.