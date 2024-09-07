Костомаров впервые сыграл в футбол после ампутации

Олимпийский чемпион Роман Костомаров сыграл в футбол впервые после ампутации конечностей, об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале. Фигурист принял участие в благотворительной встрече.

«Это было круто и это была прекрасная, добрая, солнечная, звездная и душевная игра. По итогам игры пожертвовали 4 миллиона рублей подопечным фонда», — написал Костомаров.

Спортсмен отметил, что уже не может бегать с прежней скоростью, но все же полусчил удовольствие от игры. Несмотря на это, ему удалось получить удовольствие от игры.

«Скорости у меня уже нет, но я играл в футбол раньше и был всегда в атаке. И понимаю, в какой позиции нужно находиться. Пытался как мог и старался забить», — рассказал он 5-tv.ru.

В январе 2023 года спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.