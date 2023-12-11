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Сегодня, 13:55

Костомаров впервые вышел на лед в протезах: видео

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Эдуард Корниенко, Известия
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые вышел на лед в протезах.

Костомаров выложил видео с тренировки на льду в своем Telegram-канале.

«Друзья, всем привет! Как и обещал…Я вышел на лед! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки.

Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна. Все детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока — я дальше тренироваться», — написал Костомаров в сообщении под видео.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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