Костомаров: «Влезть с протезами в стандартные ботинки почти невозможно, первый раз этот процесс занял 30 минут»

Олимпийский чемпион фигурист Роман Костомаров рассказал, где и как впервые надел коньки на протезы.

«В Сочи. Когда мы были на гастролях у Авербуха, он специально для нас с Оксаной сделал номер «Письма любви», где я выходил на лед в кроссовках. С собой я привез старые коньки, в которых раньше катался. Вот и попробовал в один из дней их надеть. Для начала выяснилось, что влезть с протезами в свои стандартные ботинки почти невозможно. Нога-то уже не эластичная. В первый раз этот процесс занял у нас с Максом Стависким минут 30. После того как справились, идти на лед было реально страшно, потому что я вообще не чувствовал баланса», — цитирует Костомарова RT.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023-го стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее режиссер Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о Романе Костомарове.