Костомаров выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Российский фигурист Роман Костомаров выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

«Соболезнуем родным и близким... Это ужасно... Виновных. Казнить, нельзя помиловать», — написал Костомаров в своем Telegram-канале.

В пятницу, 22 марта, террористы устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По последним данным СК, в ходе разбора завалов в концертном зале число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек.