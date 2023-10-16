Костомаров — о жене: «Поддерживают ее слова любви, мы пройдем этот путь вместе»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, как жена Оксана Домнина поддерживает его.

Костомаров выступает спикером на панельной дискуссии «Верь в себя».

«Она меня в больнице поддерживала с самого первого дня, когда ее только пустили. Поддерживали ее слова любви, мы пройдем этот путь вместе. Это жизнь. Дай себе время», — сказал Костомаров.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.