Костомаров заявил, что без протезов чувствует себя тараканом

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что время, которое он проводит без протезов, дается ему тяжелее всего.

«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел все, ездишь на машине, нормально себя чувствуешь, живешь. В быту самое сложное — надеть это все», — сказал фигурист в эфире программы «Шоу Воли».

Ранее 47-летний спортсмен опубликовал видео с тренировки на коньках.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

В паре с Татьяной Навкой Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине, двукратным чемпионом мира, трехкратными чемпионом Европы и России. После победы на Олимпиаде Навка и Костомаров завершили спортивную карьеру.