Костомаров заявил, что может выступать в шоу: «Пробовал выходить на лед»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своих планах на будущее.

Фигурист поделился мыслями в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

— В фигурном катании нужно сначала подсесть и полететь вперед, — начал Костомаров. Именно этот подсед — маленький шаг назад, чтобы сделать рывок вперед.

— Вы будете дальше кататься?

— Я буду пробовать точно. Кататься как раньше, к сожалению, точно не смогу. Увы, я лишен частей тела, которые важны для фигурного катания. Я пробовал выходить на лед. Теперь я могу выступать в шоу как звезда. Катаюсь как звезды шоу бизнеса. Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось. Я тренируюсь. Выкатиться медведем на лед не хотелось бы.

— Будете дальше тренировать детей?

— Пока я этим не занимаюсь, поскольку полгода провел в больнице. Восстанавливаюсь. Стараюсь привыкать к новым условиям. Хочу вернуться более-менее к нормальной жизни, а дальше время покажет. Хочу сам выходить на лед, слышать аплодисменты, то, к чему я привык. У нас и так много хороших тренеров.

— Вы будете продолжать делать крутые штуки, — вопрос юной фигуристки

— Крутые штуки стараюсь делать каждый день. Развивайте наш спорт, работайте, тренируйтесь, чтобы весь мир смотрел и говорил, что у нас самые лучшие фигуристы.

— За какое время можно встать на коньки, как делают звезды?

— Конечно, это непросто. Сейчас популярен хоккей, многие после работы в ночное время тренируются. Многие артисты играют в хоккей. Поэтому артисты, которые приходят на шоу, уже знают, что такое катание. Девушки тоже имеют представление о том, что такое фигурное катание. Тем, кто приходит с нуля — дается тяжело. Пока ты ребенок тебе нестрашно упасть. Во взрослом возрасте боишься упасть. У некоторых, правда, есть бесстрашие. Они смелее идут.

Пусть даже не будет профессиональным, обязательно надо заниматься, чтобы был стержень в человеке. Спорт закаляет, дает фундамент стойкости, уверенность. Он необходим в жизни каждого человека. В профессиональном спорте надо ставить самые высокие цели. В этом помогают родители. За это им большое спасибо, — сказал Костомаров.