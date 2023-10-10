Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:45

Костомаров заявил, что не планирует серьезно заниматься разными видами спорта

Алина Савинова
Роман Костомаров.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что не будет серьезно заниматься какими-либо видами спорта и принимать участие в соревнованиях для людей с инвалидностью

«Серьезно заниматься какими-то видами спорта, думаю, вряд ли можно. Многие знакомые мне предлагают олимпиады для инвалидов, но я своей вершины достиг в спорте, она уже в прошлом. Сейчас моим приоритетом является поддержание формы, тяжелее стало морально и физически во всех направлениях, но главное, чтобы было желание. Желание у меня есть — поддерживать себя в форме, оставаться спортсменом, хоть я и многого лишился», — приводит ТАСС слова Костомарова.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

46-летний Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/18962749
Фигурное катание
Роман Костомаров
0
Читайте также
Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
Стало известно имя первого погибшего в ходе событий в Израиле россиянина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров сообщил, что примет участие в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»