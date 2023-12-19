Костомаров заявил, что отстранение российских спортсменов противоречит принципу «спорт вне политики»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что отстранение российских фигуристов от международных стартов противоречит принципу «спорт вне политики» и лишает иностранных спортсменов возможности соревноваться с сильнейшими соперниками.

«Они попали в очень трудное время. Всегда говорилось о том, что спорт вне политики, что он должен объединять людей. Спортсмены ни при чем, их нельзя было отстранять. И это минус не только для наших, но и для тех, кто сейчас соревнуется там, потому что они знают, что среди них все равно не лучшие на планете. Все должны выступать на соревнованиях и там реализовывать свои спортивные амбиции. Спортсмен всю жизнь готовится к тому, чтобы стать олимпийским чемпионом. Наши сейчас этого лишены, но и те, кто там будет выступать, будут понимать, что они выступают без сильнейших спортсменов», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023 года, а затем и в октябре, организация не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.