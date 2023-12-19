Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:35

Костомаров заявил, что отстранение российских спортсменов противоречит принципу «спорт вне политики»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что отстранение российских фигуристов от международных стартов противоречит принципу «спорт вне политики» и лишает иностранных спортсменов возможности соревноваться с сильнейшими соперниками.

«Они попали в очень трудное время. Всегда говорилось о том, что спорт вне политики, что он должен объединять людей. Спортсмены ни при чем, их нельзя было отстранять. И это минус не только для наших, но и для тех, кто сейчас соревнуется там, потому что они знают, что среди них все равно не лучшие на планете. Все должны выступать на соревнованиях и там реализовывать свои спортивные амбиции. Спортсмен всю жизнь готовится к тому, чтобы стать олимпийским чемпионом. Наши сейчас этого лишены, но и те, кто там будет выступать, будут понимать, что они выступают без сильнейших спортсменов», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023 года, а затем и в октябре, организация не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.

Источник: https://tass.ru/sport/19575819
Фигурное катание
Олимпиада
Роман Костомаров
МОК
2
Читайте также
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Норвегия не разрешила посадку самолету РФ с нуждавшимся в медпомощи пассажиром
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца из Марьинки Рудакова
Во Франции назвали слова Писториуса о войне с Россией сумасшедшими
Популярное видео
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Трусова сыграла в хоккей: «К этому не готовилась!»
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тарасова отреагировала на выход новой песни Трусовой