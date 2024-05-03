Костомаров заявил о желании посетить теннисный турнир «Большого шлема»

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что хотел бы посетить один из теннисных турниров «Большого шлема».

«Из видов спорта, которые мог бы еще посетить, мне нравятся хоккей, футбол и теннис. У меня дочка занимается большим теннисом, поэтому, конечно, когда-нибудь хотелось посетить турнир «Большого шлема», было бы круто. Хотя я уже был в своей жизни два раза на US Open, лет 15-20 назад. Но сейчас хотел бы [вновь посетить]», — приводит ТАСС слова Костомарова.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию отметил, что его любимыми теннисистами являются Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

В четверг, 2 мая, Костомаров нанес символический удар перед первым матчем финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Зенит», который проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» (1:1).

В начале 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.