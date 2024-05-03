Костомаров заявил о желании посетить теннисный турнир «Большого шлема»

Сегодня, 13:24
Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что хотел бы посетить один из теннисных турниров «Большого шлема».
«Из видов спорта, которые мог бы еще посетить, мне нравятся хоккей, футбол и теннис. У меня дочка занимается большим теннисом, поэтому, конечно, когда-нибудь хотелось посетить турнир «Большого шлема», было бы круто. Хотя я уже был в своей жизни два раза на US Open, лет 15-20 назад. Но сейчас хотел бы [вновь посетить]», — приводит ТАСС слова Костомарова.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию отметил, что его любимыми теннисистами являются Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.
В четверг, 2 мая, Костомаров нанес символический удар перед первым матчем финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Зенит», который проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» (1:1).
В начале 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.