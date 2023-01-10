Костомарова переводят в больницу в Коммунарке

Российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова, попавшего в реанимацию с диагнозом «пневмония» и подключенного к аппарату ИВЛ, переводят в клинический центр в Коммунарке. Об этом «СЭ» сказал Илья Авербух.

«Ситуация с Романом очень сложная. Но я верю, что все будет хорошо! Сейчас его переводят в Коммунарку», — сказал Авербух «СЭ».

Костомаров провел около 30 шоу этой зимой в туре Ильи Авербуха по Подмосковью и в одной из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны Оз». Ему 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.