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Фигурное катание

16 марта, 23:49

Источник: Костомарова сняли с ИВЛ, он начал разговаривать

Мария Гусева
Роман Костомаров.
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается, сообщает StarHit со ссылкой на источник из больницы.

По данным источника, фигуриста сняли с ИВЛ. Также отмечается, что он начал говорить.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: StarHit
Роман Костомаров
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