Источник: Костомарова сняли с ИВЛ, он начал разговаривать

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается, сообщает StarHit со ссылкой на источник из больницы.

По данным источника, фигуриста сняли с ИВЛ. Также отмечается, что он начал говорить.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.