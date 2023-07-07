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Фигурное катание

Сегодня, 19:59

Костомарову посоветовали использовать протезы российского производства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Разработчик бионических протезов Максим Ляшко считает, что олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров может использовать отечественные протезы.

«В этих протезах нет ничего необычного. Видно, что временные. Но Роману не обязательно заказывать протезы из других стран. В России делают протезы лучше. Есть компании-производители, которые делают качественнее аналогов. В России есть технологии для подобных случаев», ? приводит слова Ляшко Sport24.

6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем РИА «Новости» сообщали, что фигурист через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице.

Ранее фигурист публиковал видео о том, как проходит его восстановление. Он показывал свои тренировки на велотренажере и беговой дорожке в протезах.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-07-07-kostomarovu-posovetovali-ispolzovat-protezy-rossiyskogo-proizvodstva
Фигурное катание
Роман Костомаров
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