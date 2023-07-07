Костомарову посоветовали использовать протезы российского производства

Разработчик бионических протезов Максим Ляшко считает, что олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров может использовать отечественные протезы.

«В этих протезах нет ничего необычного. Видно, что временные. Но Роману не обязательно заказывать протезы из других стран. В России делают протезы лучше. Есть компании-производители, которые делают качественнее аналогов. В России есть технологии для подобных случаев», ? приводит слова Ляшко Sport24.

6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем РИА «Новости» сообщали, что фигурист через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице.

Ранее фигурист публиковал видео о том, как проходит его восстановление. Он показывал свои тренировки на велотренажере и беговой дорожке в протезах.