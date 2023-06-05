Костомарову проведут протезирование через один-два месяца

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Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров проходит подготовку к протезированию, которое состоится ориентировочно через один-два месяца.
«Роман готовится к протезированию, до его начала еще месяц-два нужно подождать. Он нормально чувствует себя, стойко переносит долгое пребывание в больнице», — приводит слова источника РИА «Новости Спорт».
10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.
8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.