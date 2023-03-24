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Фигурное катание

Сегодня, 13:30

Костомарову провели операцию, ему угрожает ампутация руки по локоть

Отдел спорта «СЭ»
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», сегодня утром фигуриста Романа Костомарова взяли в операционный блок и провели операцию на кисти левой руки. По результатам хирургического вмешательства удалили всю кисть, отрезали оставшиеся пальцы.

Также была очищена трахеостома — это место смыкания трахеи и окружающей среды. В данном случае это было сделано, чтобы в случае необходимости подключать пациента к ИВЛ. На фоне стресса Костомаров может начать задыхаться, считают врачи.

Состояние фигуриста после операции опасений не вызывает, он дышит сам. Как отмечает собеседник «СЭ», весь некроз убран, и если организм начнет нормально функционировать организм, больше вмешательств не будет. Если некроз пойдет дальше, можно будет говорить и об удалении руки прям по локоть.

Кроме того, у олимпийского чемпиона отказала часть печени, из-за больших доз лекарств потребуется время на ее регенерацию и восстановление.

Роман Костомаров находится в больнице с 10 января.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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