Костомарову удалили весь некроз, лечение входит в завершающую стадию

Как сообщает источник «СЭ», фигуристу Роману Костомарову убрали весь некроз. Это означает, что если нового некроза удастся избежать — а вероятность этого высока, то пациента останется только снять с аппарата искусственной вентиляции легких.

Именно некроз, то есть отмирание клеток и тканей, был причиной ампутации конечностей у Костомарова.

Как ранее сообщал «СЭ», Костомарову, возможно, удастся спасти одну из стоп, с которой удалили мертвые клетки. Однако другую стопу и кисти рук врачи уже ампутировали.

Олимпийский чемпион был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония». Однако многочисленные осложнения привели к необходимости хирургического вмешательства.