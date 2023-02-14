0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:08

Костомарову удалили весь некроз, лечение входит в завершающую стадию

Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как сообщает источник «СЭ», фигуристу Роману Костомарову убрали весь некроз. Это означает, что если нового некроза удастся избежать — а вероятность этого высока, то пациента останется только снять с аппарата искусственной вентиляции легких.

Именно некроз, то есть отмирание клеток и тканей, был причиной ампутации конечностей у Костомарова.

Как ранее сообщал «СЭ», Костомарову, возможно, удастся спасти одну из стоп, с которой удалили мертвые клетки. Однако другую стопу и кисти рук врачи уже ампутировали.

Олимпийский чемпион был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония». Однако многочисленные осложнения привели к необходимости хирургического вмешательства.

Роман Костомаров. Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?

Фигурное катание
Роман Костомаров
Обсудить
Читайте также
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист сборной США Наумов объяснил, почему продолжил карьеру после четырех операций

Американский фигурист Наумов: «Было бы интересно, если бы на Олимпиаде вручали медаль за четвертое место»