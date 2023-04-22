Косторная и Куница назвали прыжки, которые хотят включить в свои программы

Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, в разговоре с «СЭ» порассуждали о возможном прыжковом контенте в предстоящем сезоне.

— Возможны ли в парах четверные или тройной аксель?

Георгий: — Возможны.

Алена: — Я не скажу, что мы сделаем аксель. Но мы его попробуем. Просто не прямо сейчас. Мне пока тяжело прыгать даже «дупель», он требует маха с поворотом и определенной подготовки, навыка прыжка, который немножко потерялся, потому что я долгое время его не прыгала. Нельзя этот навык вспомнить, прыгая только сальхов и флип. Нужно на каждой тренировке проходить все прыжки, все каскады 3-3, тратить полтора часа на прыжки, а потом еще идти на парные элементы часа на два.

Георгий: — И еще программу прокатать.

Алена: — Можно в принципе со льда не уходить. К сожалению, такой возможности нет и возможности человеческого тела тоже не безграничны, как показала практика. Оно ломается намного чаще, чем хотелось бы (смеется). Но я собрала флип+тулуп, флип+ойлер+сальхов, довольно свободно прыгаю. Лутц+тулуп прыгала, но последнее время не тренировала и были попытки лутц+риттбергер. Мне показалось, там недокрут, но Сергей Сергеевич [Росляков] сказал, что нормально. Противный каскад, надо тютелька в тютельку попасть.

Георгий: — Я вообще мало мальчиков знаю, которые прыгают чистый каскад с риттбергером. Петя Гуменник да Чжун Хван Ча. Я все могу собрать, и аксель тоже, но... не сегодня.