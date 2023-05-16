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Фигурное катание

16 мая, 17:00

Косторная и Куница — о своей мотивации: «Я могу, а ты — дерьмо»

Георгий Куница и Алена Косторная.
Фото Соцсети
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию среди одиночниц, которая перешла в спортивные пары, и ее партнера Георгия Куницы. Они рассказали о своих стимулах на льду.

— Кто кому и что хочет доказать? — вопрос фигуристам.

Косторная: — В моем понимании — во-первых, самой себе, что я не одноразовый атлет, а тот, который сможет чего-то добиться и тут и там. Во-вторых, естественно, людям, которые дерьмо на меня лили, говорили: «Вот, ты такая-сякая, ленивая, не спортсмен» и так далее. И народу в интернете, и «экспертам» телефонным, некоторые из которых очень плохо относятся к тому, что перешла, вид сменила. Наверное, хочется сказать последнее слово: нет, я способна быть уникальным спортсменом, который везде добьется того, чего хочет. В любом деле. В данный момент это фигурное катание.

Куница: — Хочу просто доказать, что я не один из ста или тысячи ребят когда-то неплохого уровня, катались в юниорах. Что могу достичь чего-то большего, максимальных высот. Хочется показать это и ряду тренеров, и некоторым партнершам... Которые со мной катались — или не стали кататься.

— То есть были партнерши, говорившие: «Не буду вставать в пару, потому что у тебя низкий уровень»?

Куница: — Не совсем так — просто не стали кататься в итоге.

— Не сработались.

Куница: — Да.

— Хочешь доказать: вот, с тобой не получилось, но с другими...

Куница: — Не то что с другими, а просто что я могу.

Косторная: — Я могу, а ты — дерьмо. Вырвалось, простите (смеется).

Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
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