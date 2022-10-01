Косторная назвала не совсем понятным решение фигуристки Трусовой уйти из группы Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что решение серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой перейти из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской стало неожиданным и не совсем понятным.

«Решение неожиданное, не совсем понятное. Но в любом случае желаю Саше удачи в новом коллективе», — сказала Косторная ТАСС.

Ранее появилась информация, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Тутберидзе.