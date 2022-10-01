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Фигурное катание

1 октября, 22:03

Косторная назвала не совсем понятным решение фигуристки Трусовой уйти из группы Тутберидзе

Иван Шитик
Корреспондент

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что решение серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой перейти из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской стало неожиданным и не совсем понятным.

«Решение неожиданное, не совсем понятное. Но в любом случае желаю Саше удачи в новом коллективе», — сказала Косторная ТАСС.

Ранее появилась информация, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Тутберидзе.

Источник: https://tass.ru/sport/15931359
Александра Трусова
Алена Косторная
Этери Тутберидзе
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