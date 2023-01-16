Косторная отреагировала на информацию о своем возможном переходе в парное катание

Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала информацию о том, что она покинула группу Елены Буяновой и перешла в парное катание.

«То, что я не у Елены Германовны — да, это так. По поводу парных не комментирую», — сказала Косторная «СЭ».

Сегодня, 16 января, заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова сообщила, что прекратила сотрудничество с Косторной из-за решения фигуристки выступать в парном катании.

Ранее Бетина Попова в интервью «СЭ» рассказала, что Косторная и фигурист Георгий Куница в формате подготовки к зимним ледовым шоу нарабатывали парные элементы в группе Сергея Рослякова.

Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года фигуристка тренировалась в ЦСКА у Елены Буяновой.

19-летняя спортсменка является чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

(Андрей Лапушкин)