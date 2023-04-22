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Фигурное катание

Сегодня, 20:00

Косторная раскритиковала «сосайдерскую» информацию о себе

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей, в интервью «СЭ» высказалась о комментариях в свой адрес и вопросах журналистов.

— Ты говорила, что часто о вас привирают или приукрашивают информацию. Можно топ бреда о вашей паре?

— Очень разное бывает. Даже сейчас после проката чисто случайно листала комментарии в Telegram: «В смысле, она в паре? Опять че-то придумала. А че волосы не зеленые?» И все в таком роде. Конечно, когда такое выливают, неприятно.

— Слушай, ну так же со всеми. Дудаков вообще молчит...

— Молчит, и все равно найдется тот, кто обольет помоями. Да, так везде.

Георгий: — Или Миша Коляда.

Алена: — Который всегда уходит от ответов и все равно кому-то будет не так.

У меня вот недавно было интервью, где опять меня спрашивали про переходы и вот это постоянное: «Били? Ну били же? Ну скажи, что били!» Или: «А сравни штабы!» Ненавижу это, надоело, когда говорят только про мои переходы и какую-то сосайдерскую информацию пытаются выведать.

Георгий: — Инсайдерскую, ты хотела сказать?

Алена: — Нет, я сказала именно то, что хотела сказать. Зачем мусолить одно и то же? У меня уже началась другая жизнь, — сказала Косторная.

Алена Косторная и&nbsp;Георгий Куница. «Надоело, что мусолят мои переходы. У меня началась новая жизнь!» Косторная после первого полноценного проката в парах

Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
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