Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:39

Косторная рассказала о костюмах на новый сезон

Telegram Дзен

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей рассказала о костюмах на новый сезон.

— Как оцените прокаты? Это то самое платье?

— Да. Мы его даже не меняли.

— Планируется еще..?

— Ну да, в данном случае мое платье, которое было на чемпионат России чуть-чуть не то. Что-то делает с моей фигурой. Но это чисто мое мнение. Я отдала его, сейчас дизайнеры будут решать, как его менять.

— Планируете в основном выступать в старом, но в доработанным варианте?

— Может да, а может... Как пойдет, не знаю. Буду менять под настроение. У меня их много — своих.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Алена Косторная / Георгий Куница

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Почему Помазуна и Кривцова отстранили от тренировок
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя