Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:45

Косторная рассказала о реакции Буяновой на ее переход в парное катание

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» рассказала, как тренер Елена Буянова отреагировала на ее переход в парное катание. Она также поделилась, как сложилась их с Георгием Куницей пара.

— Алена, Гоша, теперь можно рассказать — как сложилась ваша пара?

Алена: — Да как, Гоша поздравил меня с днем рождения, а я пригласила его покататься в шоу.

— Это было еще в августе?

Георгий: — Да, а в октябре мы уже выступали в шоу. И там уже потихоньку, ближе к ноябрю...

Алена: — Концу октября — началу ноября, да — я сказала, что, наверное, останусь в парном.

— Как на это отреагировала Елена Германовна [Буянова]?

Алена: — Получилось, наверное, не очень красиво с моей стороны. Я каталась и там и там. Сразу сказала, что мне больно прыгать, а с парными элементами было не так. Меня не поняли. Подумали, наверное, что я обманываю. По факту действительно было так: когда-то больно, когда-то нет. Я не могу сказать, что мне нравилось в парном, а в одиночном нет. Реально было больно. Я выступала в шоу, у меня начинало болеть бедро. Это все из-за того, что мне вообще нельзя было кататься после операции. Потом проходило какое-то время — и я выходила на лед к Сергею Сергеевичу [Рослякову], там даже по полторы-две тренировки катались. И раза два в неделю я появлялась у Елены Германовны. Конечно, она переживала насчет этого. Думаю, что понимала — спортсмен скоро уйдет. Меня вызывали на разговоры: почему не хожу на ОФП, на другие занятия? А я не могла ходить на них, потому что после одних занятий бежала на другие в Медведково.

Алена Косторная и&nbsp;Георгий Куница. «Надоело, что мусолят мои переходы. У меня началась новая жизнь!» Косторная после первого полноценного проката в парах

Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
Елена Буянова (Водорезова)
2
0
Читайте также
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Популярное видео
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Партнер Косторной пошутил о риске «взрыва» на тренировках

Косторная назвала цели их с Куницей пары на предстоящий сезон