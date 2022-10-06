Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:19

Косторная сообщила, что ее выписали из больницы после операции

Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что уже выписалась из больницы и вернулась домой после операции. 19-летняя спортсменка также уточнила, что успела посетить каток и встретиться с тренером.

«Меня выписали, уже дома. В конце ноября еще раз нужно будет пройти курс. Уже успела побывать на катке, не могла не съездить. Мне было важно увидеться с тренером, обсудить планы, побыть с моей командой», — приводит слова Косторной ТАСС.

6 сентября Косторная перенесла операцию из-за обостренной травмы бедра. Восстановление фигуристки займет около полугода.

Алена Косторная становилась чемпионкой Европы-2020 (австрийский Грац).

Источник: https://tass.ru/sport/15974165
Фигурное катание
Алена Косторная
0
Читайте также
Канадский клуб подло кинул Буре. Из-за жадности потерял лучшего игрока в своей истории
Звездная гимнастка напугала отъездом за границу. Но это не бегство
Число погибших в результате стрельбы в яслях в Таиланде увеличилось до 36 человек
Против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Мемориал Панина-Коломенкина: прямая трансляция короткой программы женщин

Губерниев о Загитовой: «Ей надо позвонить мне и сказать: «Дим, помоги. И она за три занятия защебечет, как канарейка»