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Фигурное катание

Сегодня, 17:07

Косторная сообщила, что из-за болезни пропустит несколько соревнований

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, в соцсетях рассказала о состоянии своего здоровья.

«Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание, и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований», — написала Косторная.

Кроме того, фигуристка добавила, что сейчас проходит реабилитацию под наблюдением врачей, и поблагодарила болельщиков за поддержку.

Косторная и Куница принимали участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге 15-16 сентября.

Фигурное катание
Алена Косторная

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