Косторная вернула костюмы дизайнеру Куклычевой в пакете с надписью «Ля ты крыса»

Дизайнер Алена Куклычева сообщила, что фигуристка Алена Косторная вернула ей неоплаченные костюмы в пакете с надписью «Ля ты крыса».

«Я сейчас на катке, приехала забрать свои плохие костюмы. Вот, забрала костюмы и аксессуары. Смотрите, какой пакет. Видите, в какой пакет она мне их положила? Еще она мне нахамила. Сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама. Костюмы я ей лично привозила, забираю тоже лично. Такая история. Даже при встрече нахамила», — сказала Куклычева на видео в своих соцсетях.

3 января Куклычева заявила о прекращении сотрудничества с Косторной. Она также отметила, что попросила фигуристку оправить ей все костюмы для шоу, которые та не оплачивала. По словам дизайнера, Косторная должна ей за костюмы 240 тысяч рублей.

В текущем сезоне Косторная в паре с Георгием Куницей заняла 9-е место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. До прошлого года 20-летняя фигуристка выступала в одиночном катании.