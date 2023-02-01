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Сегодня, 14:11

Косторная возобновила тренировки в группе Рослякова после возвращения с отдыха

Алина Савинова
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Российская фигуристка Алена Косторная и ее новый партнер Георгий Куница вернулись к тренировкам после возвращения с отдыха.

«Вчера провели первую тренировку после возвращения с отдыха. В основном скользили, сложных элементов пока не делали — тренеры не дают нагружать травмированную руку. Она еще не зажила, на это уйдет еще минимум две недели. На отдыхе времени даром старались не терять — тренировались без льда, отрабатывали вещи, которые позволяла делать травма руки», — приводит ТАСС слова Косторной.

16 января стало известно, что 19-летняя фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Спортсменка будет выступать с партнером по шоу Георгием Куницей.

Источник: https://tass.ru/sport/16935647
Фигурное катание
Алена Косторная
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