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Фигурное катание

Сегодня, 15:35

Косторная заявила, что не будет менять спортивное гражданство

Игнат Заздравин
Корреспондент
Георгий Куница и Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что не планирует менять спортивное гражданство.

Ранее американский журналист Дэйв Лис предложил собрать деньги на смену гражданства Косторной, чтобы она выступала за сборную Азербайджана.

«Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем, не планируем. Прежде всего мы спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх. Но по легкому пути мы никогда не пойдем», — цитирует Косторную ТАСС.

30 сентября Косторная сообщила, что пропустит значительную часть ближайших соревнований из-за проблем со здоровьем.

Косторная перешла из одиночного в парное катание в начале 2023 года. Она выступает в паре с Георгием Куницей. 15-16 сентября фигуристы принимали участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница

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